На западе Москвы столкнулись автобус и автомобиль реанимации — видео

Пострадал один человек. Машины, а их в ДТП попало три, получили сильные повреждения.

На северо-западе Москвы столкнулись рейсовый автобус и автомобиль реанимации. Это случилось на пересечении Пятнистого шоссе и Первого Митинского переулка. Автобус затем задел легковой автомобиль.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что пострадал один человек — фельдшер из машины скорой помощи. Если легковушка отделалась почти только царапинами, то автобус и автомобиль реанимации повреждены сильно. Очевидно, первый на перекрёстке въехал в бок второго.

А накануне на западе Москвы автобус переехал женщину на глазах у ребёнка.