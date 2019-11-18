Сенатор не видит необходимости Путину и Зеленскому встречаться тет-а-тет

Предложение Нурсултана Назарбаева организовать беседу в таком формате потеряло свою актуальность из-за грядущей встречи "нормандской четвёрки".

Член Совета Федерации, первый зампредседателя Комитета по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции в НСН о том, почему двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящее время неактуальна.

— Предложение Назарбаева объясняется тем, что застопорилась подготовка саммита в "нормандском формате", бывший президент Казахстана проявил добрую волю и предложил свои услуги в организации подобной встречи. Но теперь ситуация немного иная, встреча состоится 9 декабря. Необходимость встречи Путина и Зеленского пока отпала, — считает он.

К слову, в Кремле уже подтвердили встречу "нормандской четвёрки" 9 декабря в Париже. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, подготовка к саммиту вступила в завершающую стадию. Свою готовность к переговорам в этот день выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Заявление на этот счёт ранее сделал и Елисейский дворец.

В самом Киеве утверждают, что очень многое будет зависеть от итогов встречи в "нормандском формате". Глава МИД Украины даже заявил о возможном выходе из минских соглашений, если что-то пойдёт не так.