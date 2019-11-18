Сбербанк открыл в отделениях бесплатный Wi-Fi

Беспроводная сеть стала доступна клиентам и сотрудникам кредитной организации почти по всей стране.

У Сбербанка появилась собственная сеть Wi-Fi, которая уже начала работать в 6300 отделениях кредитной организации. Созданием беспроводной локальной вычислительной сети занимался крупнейший в стране провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком".

Компания в апреле 2019 года одержала победу в открытом конкурсе и получила двухгодичный контракт со Сбербанком на 759 миллионов рублей (включая НДС). В рамках подписанного соглашения провайдер организовал защищённую беспроводную сеть в отделениях банка почти по всей стране. Wi-Fi доступен для клиентов и сотрудников кредитной организации.

— Наши клиенты, находясь в офисе, получили быстрый и бесплатный доступ к онлайн-сервисам экосистемы Сбербанка, что поможет им узнавать и выбирать для себя наиболее удобные способы решения своих задач, — сказал директор канала ВСП Сбербанка Василий Палаткин.

Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков выразил надежду на то, что проект станет очередным шагом в развитии ИТ-инфраструктуры для внедрения и поддержки новых бизнес-инициатив Сбербанка.

Ранее "Ростелеком" объявил об отмене платы за все внутризоновые и междугородные звонки с таксофонов на все мобильные номера страны.