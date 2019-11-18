Турист перестал чувствовать ноги после купания в африканском озере

Врачи сказали, что на полное восстановление организма от инфекции уйдут долгие годы.

Турист из Великобритании пересел в инвалидное кресло после того, как искупался в африканском водоёме, сообщает издание The Sun.

32-летний Джеймс Майкл в 2017 году отправился в отпуск в Восточную Африку. Во время поездки он и его друзья провели несколько дней на озере Ньяса.

По возвращении из поездки мужчина начал замечать, что его ноги теряют чувствительность, но не придал этому особого значения. Позже у него появилась сыпь по всему телу. Когда ситуация ухудшилась, Джеймс всё-таки решил обратиться к врачам.

В больнице медики поставили пугающий диагноз: шистосомоз. Эту тропическую инфекцию разносят черви-паразиты, обитающие в пресной воде. Вероятно, они проникли в организм туриста через половые органы и отложили яйца, что дало осложнения на позвоночник.

Врачам удалось уничтожить инфекцию, однако организм Джеймса так ослаб, что мужчине приходится передвигаться на инвалидной коляске и костылях. Согласно прогнозу медиков, шанс на полную реабилитацию организма невелик, а займёт она более десяти лет.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Екатеринбурге от инфекции скончался годовалый ребёнок. Родители обвинили в смерти малыша врачей и воспитательницу детского сада.