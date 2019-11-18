Руферы устроили массовую драку на крыше башни "Москвы-Сити"

Молодые люди брызнули в охранников из газового баллончика и попытались сбежать.

Группа экстремалов пробралась на крышу одной из башен "Москвы-Сити" на Пресненской набережной и напала на охранников, которые попытались их задержать. По данным Mash, покорить 60-этажный небоскрёб "Империя" пытались 20 руферов.

Молодые люди в возрасте от 19 до 26 лет делали фото для соцсетей, когда их заметили охранники. Экстремалы брызнули в них из газового баллончика и попытались сбежать. Большинству, впрочем, это удалось. Поймали только шестерых нарушителей, остальных разыскивают.

Как пишет Mash, после встречи с руферами один из охранников попал в больницу — у него ожоги глаз.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее задержаны двое россиян после прыжка с парашютом с крыши одного из небоскрёбов.