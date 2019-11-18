"Газпром" отправил "Нафтогазу" предложение продолжить транзит

Но у российской стороны есть несколько условий. В том числе это отказ от судебных исков.

"Газпром" направил украинской компании "Нафтогаз" своё предложение по продлению транзита природного газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Российский поставщик обозначил свои условия. В том числе это отказ обеих сторон от взаимных претензий в международных арбитражах, отзыв исков из судов. А также отзыв решения Антимонопольного комитета Украины, который ранее оштрафовал "Газпром" за якобы имевшие место нарушения на Украине.

Кроме того, "Газпром" ждёт от "Нафтогаза" решений по поводу прямых закупок газа со следующего года.

В начале месяца стало известно, что "Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" на $12 млрд. В Киеве заявляли, что согласны начать с "Газпромом" всё с "чистого листа", но только через суд.