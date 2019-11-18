В Ростовской области двухлетний ребёнок умер в машине скорой

Два дня он провёл в инфекционной больнице, и врачи решили перевезти его в детскую.

В городе Новочеркасске Ростовской области двухлетний мальчик умер в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в СУ СК России по региону.

Отмечается, что 15 ноября ребёнка доставили в местную инфекционную больницу с высокой температурой. Через два дня ему стало хуже. Врачи решили перевести мальчика в детскую больницу, но в пути он скончался.

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи изучают работу медиков, которые отвечали за здоровье малыша.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале в больнице умер годовалый ребёнок.