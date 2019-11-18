Хирурги удалили с лица россиянина опухоль весом 1,5 кг

До полного преображения мужчине предстоит перенести ещё одну операцию на подбородке и несколько пластических.

В Южно-Сахалинске хирурги удалили 52-летнему пациенту гигантскую опухоль на лице. Новообразование весом полтора килограмма мучило мужчину долгие десятилетия.

— Хирургам потребовалось 3,5 часа. К операции готовились основательно — раньше в учреждении никогда не приходилось иметь дело с таким объёмом. Нейрофиброма развивалась у пациента с юношеских лет, — рассказали в областном Министерстве здравоохранения.

После обследования в городской больнице им. Ф.С. Анкудинова мужчина заявил, что хочет обратиться в федеральную клинику. Хирург Анастасия Втонова предложила провести сложную операцию без выезда на материк, и пациент согласился.

Гигантскую опухоль с лица мужчины удалили 6 ноября. Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии и готовится к новой операции — ему вырежут с подбородка ещё одну опухоль меньшего размера. После этого Паку предстоит ряд других вмешательств.

Ранее Лайф писал о проведённой уральскими врачами уникальной операции. В Свердловской области подростку впервые удалили опухоль эндоскопическим способом.