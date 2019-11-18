МВД оценило ущерб от коррупции в России

За девять месяцев текущего года в России было совершено более 18 тысяч коррупционных преступлений. К уголовной ответственности привлекли одну тысячу человек.

В период с января по август 2019 года общий ущерб по завершённым уголовным делам, связанным с коррупцией, превысил 100 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил замначальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов в интервью журналу "Полиция России". Он добавил, что причинённый ущерб при этом был возмещён лишь на четверть.

— Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 миллиардов рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 миллиардов рублей, — заявил представитель министерства.

Вместе с тем, по словам Севастьянова, за тот же период в России было совершено более 18 тысяч коррупционных преступлений, причём 5,5 тысячи из них относятся к крупному и особо крупному размеру. Денег и имущества было изъято на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. К уголовной ответственности привлекли одну тысячу человек.

По оценке представителя МВД, наиболее проблемным вопросом при раскрытии подобных преступлений является "отсутствие механизмов защиты заявителей о фактах коррупции". Другими словами, люди попросту боятся обращаться в органы, опасаясь давления со стороны проворовавшегося чиновника или взяточника-силовика.

Отметим, что буквально на днях Конституционный суд разрешил изымать имущество у родных и друзей коррупционеров. Речь идёт о семье и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко, у которых изъяли имущество в пользу государства на девять миллиардов рублей.

Сам Захарченко был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по одному эпизоду взяточничества и в воспрепятствовании расследованию. Позже ему смягчили приговор. А сегодня Лайф узнал о задержке в этапировании бывшего полковника в колонию в Мордовии.