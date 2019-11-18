У нашедших сатанизм в песнях Крида экспертов приостановили лицензию

Роскомнадзор временно приостановил аккредитацию экспертов, которые проводили ранее анализ творчества певца Егора Крида. Посылы песен артиста были признаны деструктивными, а в некоторых строках специалисты и вовсе увидели пропаганду сатанизма.
— Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида. Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции, — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что приказ о лишении лицензии трёх специалистов РКН подписан главой ведомства Александром Жаровым. По истечении 120 дней будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов.
Как сообщал Лайф, Роскомнадзор обнародовал данные экспертизы творчества Егора Крида в октябре. Согласно документу, артист своими песнями пропагандирует сатанизм, а также провоцирует у подростков "проституированное поведение".
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