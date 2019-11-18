Бутина выразила огромную благодарность Путину за поддержку

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку. Об этом она сказала на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

— Особое слово у меня для президента РФ, потому что меня, всего лишь студентку какого-то университета, защищал даже президент Российской Федерации, потому что быть гражданином России более чем достаточно для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку, — заявила она.

По словам Бутиной, она выражает огромную благодарность лидеру страны. Кроме того, россиянка надеется, что в будущем принесёт пользу России.

Бутину арестовали в США в июле прошлого года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября она была депортирована в Россию.