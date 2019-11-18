Житель Татарстана назвался имамом и женился на 14-летней

Бракосочетание прошло по мусульманским законам, однако в органах опеки с ним не согласны.

В Татарстане 29-летнего имама арестовали из-за брака с 14-летней девушкой. На её маму заведено уголовное дело по той же причине, сообщает Mash.

Камиля познакомилась со своим будущим мужем Расулом Салиховым в ноябре прошлого года в мечети. Поскольку Расул был имамом, свободно общаться с девушкой он не мог. Тогда с разрешения отца и матери они совершили никах (мусульманское бракосочетание).

Об этом узнали социальные службы. В июле этого года у пары начались проблемы с правоохранительными органами. На Расула завели уголовное дело за брак с несовершеннолетней и отправили в СИЗО, а маму обвинили в пособничестве преступлению и жестоком обращении с детьми.

По словам адвоката Камили, никах был проведён с согласия девушки. По его мнению, закон этот обряд не запрещает. Под запретом лишь половые отношения, но экспертиза показала, что такой связи у пары не было.

Позже СМИ узнали, что Расул был имамом мечети до 2015 года, однако на данный момент эту должность не занимает. В Духовном управлении мусульман Татарстана вовсе заявили, что Салихов не был имамом и посещал мечеть лишь в качестве прихожанина.

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