У жителя Омска за 177 неоплаченных штрафов забрали машину

Автомобилист попытался убедить приставов, что в законы внесут изменения, которые обнулят всю его задолженность.

В Омске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя в счёт погашения его 177 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте судебных приставов.

Общая сумма штрафов 43-летнего мужчины составила 103 тысячи рублей. При этом многократный нарушитель пытался убедить приставов, что скоро в законодательстве произойдут изменения и его штрафы "обязательно отменят". Но этот аргумент мало убедил сотрудников ведомства.

Отмечается, что мужчина также задолжал 931 тысячу рублей по налогам, не оплачивал коммунальные услуги и аренду земли.

К слову, этим летом в России суд признал экстремистской секту "Домой в СССР". Её адепты как раз не признавали российские законы, а лидеры организации призывали никому ничего не платить, потому что это якобы незаконно.