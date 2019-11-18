Захарова рассказала о любимом подарке и сложнейших вопросах на брифингах

Все презенты отправляются на специальную экспозицию министерства, а одна из подаренных картин висит в кабинете дипломата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о самых сложных вопросах и наиболее приятных подарках в ходе еженедельных брифингов. Она призналась, что её часто приглашают в разные города и даже страны, а также передают какие-то петиции.

Дипломат признаётся, что больше всего её радует народное творчество. Правда, подарки с брифингов, даже адресованные ей лично, отправляются на специальную экспозицию МИД РФ. Захарова ответила и на вопрос о самом запоминающемся презенте.

— Наверное, это национальный костюм Болгарии. Были подарки, связанные с символикой двухсторонних отношений. Один журналист принёс картину — результат коллективного творчества иностранных корреспондентов. Они изобразили себя на брифинге и меня. Это большое полотно. Теперь такая занимательная вещь висит у меня в кабинете, — рассказала Захарова в интервью News.ru.

Официальный представитель МИД считает самыми сложными вопросы тех журналистов, которые задают его не ради ответа. Они приходят на брифинг, чтобы "выступить, сделать прокламацию, провести некий перформанс".

— Это особый случай, когда приходят люди и снимают собственный вопрос в виде заявления на видео, но при этом, как только начинается мой ответ, выключают кнопку, им уже вторая часть менее интересна, они себя показали. Вот с такими случаями действительно не просто, — говорит дипломат.

Несмотря на такие перформансы, по словам Захаровой, в 99,9% случаев вопросы задают журналисты, которые хотят что-то уточнить или получить развёрнутый ответ по некой международной теме.

Ранее Захарова рассказала об ошибках МИД, за которые приходилось извиняться.