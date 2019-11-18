У Анфисы Чеховой начались проблемы со здоровьем после перекуса хамоном

По словам телеведущей, она уже четыре года не ела мяса и впервые за долгое время попробовала несколько мясных снеков.

Анфиса Чехова отправилась с семьёй на отдых в Турцию, но вылет в тёплые края оказался омрачён физическим недомоганием телеведущей. Как она рассказала на своей странице в "Инстаграме", проблемы со здоровьем начались после употребления нескольких кусочков хамона: упал иммунитет, поднялась температура. Как считает звезда, причиной стало то, что она впервые за несколько лет попробовала мясо.

— Я не болела уже года четыре, с тех пор как отказалась от сахара и мяса. Но недавно не удержалась и съела немного хамона. И всё. Мгновенно упал иммунитет, поскольку организм уже очень отвык расщеплять мясо. Вот и приходится теперь выбирать: вкусный кусочек хамона или жизнь без болезней, — написала артистка.

Как сообщает портал "Дни.ру", поклонники поддержали ведущую и стали делиться в комментариях своими историями, как им стало комфортнее жить после отказа от мяса и перехода к вегетарианству.

Ранее Лайф писал, что Анфиса Чехова призналась, чем любит себя баловать, обнажившись за чашкой кофе.