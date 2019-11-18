Путин и Макрон обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки"

Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа: на 9 декабря намечена долгожданная встреча четырёх лидеров: России, Франции, Германии и Украины.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры по телефону. Как сообщает пресс-служба Кремля, в частности, они обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки".

— Основное внимание уделено ситуации на Украине — с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений, — пояснили в Кремле.

И Путин, и Макрон отметили необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. В первую очередь речь идёт о законе об особом статусе Донбасса.

К слову, телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.

Ранее в Елисейском дворце заявили, что саммит намечается на 9 декабря и состоится в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня данные о встрече подтвердили и в Кремле.