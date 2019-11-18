Путин сообщил Макрону о передаче Украине арестованных кораблей

Лидеры двух государств также обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки".

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о возврате Украине катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые нарушили российскую границу у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

— Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Чёрного моря передаче украинским представителям трёх военных кораблей, — говорится на сайте Кремля.

Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Как ранее сообщал Лайф, лидеры в ходе беседы также обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки".

4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Накануне корабли начали выводить в нейтральные воды для последующего возврата украинской стороне. Он состоялся сегодня днём.