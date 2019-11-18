Подруга обвинила Настю Рыбку в краже телефона и двух тысяч евро

Знакомая белорусской эскортницы рассказала, что лишилась личных вещей и крупной суммы после отдыха с ней в апартаментах "Москва-Сити".

Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, может стать фигуранткой ещё одного уголовного дела, но уже в России. Как стало известно Лайфу, участницу скандального секс-тренинга обвинили в краже.

Её знакомая утверждает, что во время совместного отдыха в апартаментах в одном из небоскрёбов "Москва-Сити" Рыбка украла у неё телефон, две тысячи евро и личные вещи. Как уточнил собеседник Лайфа, по версии потерпевшей, инцидент произошёл в башне "Око" на Пресненской набережной 16 ноября.

Полицейские на данном этапе проводят проверку, устанавливается материальный ущерб. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Напомним, что Настя Рыбка в начале года была приговорена в Таиланде к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Белорусская эскортница и ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время "секс-тренинга", который власти королевства сочли незаконным.