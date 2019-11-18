Для фигурантов дела о теракте в метро Петербурга просят пожизненное наказание

Такой срок запросили для четырёх обвиняемых, всего же на скамье подсудимых 11 человек.

Гособвинитель Надежда Тихонова просит приговорить четырёх обвиняемых в теракте в петербургском метро 2017 года к пожизненным срокам. В общей сложности на скамье подсудимых 11 человек.

— Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым, — приводит слова Тихоновой РИА "Новости".

Аброру Азимову также просят назначить штраф в размере одного миллиона рублей.

Как сообщал Лайф, взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибло 16 человек, среди них — сам смертник Акбаржон Джалилов.