Суд лишил водительских прав депутата Герасименко, сбившего мотоциклиста

Судебное заседание прошло без участия народного избранника, у которого, по словам адвоката, случился гипертонический криз.

Депутат Госдумы Николай Герасименко лишён водительских прав. Согласно постановлению Гагаринского районного суда Москвы парламентарий не будет иметь права садиться за руль транспортного средства в течение полутора лет за нарушение правил дорожного движения, приведшее к столкновению с мотоциклистом на Ленинском проспекте в июне текущего года.

— Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем вред здоровью потерпевшего средней тяжести, назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев, — зачитала вердикт судья.

По словам самого парламентария, значительных травм у пострадавшего не было. Также он добавил, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. Тем не менее для проведения объективного разбирательства Госдума лишила Герасименко неприкосновенности.