Росстат зафиксировал быстрый рост промышленности

Наилучшую динамику за первые десять месяцев 2019 года показали сырьевые и обрабатывающие отрасли.

Промышленное производство в России за минувший месяц выросло на 5,5%, позитивная динамика отмечена во всех сферах отрасли. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Наилучшую динамику за первые десять месяцев 2019 года показали сырьевые и обрабатывающие отрасли — 3,4% и 2,4% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Рост зафиксирован и в других сферах: в электроэнергетике, в обеспечении газом и паром (1,0%), в водоснабжении, в водоотведении, в организации сбора и утилизации отходов (0,6%).

Наибольший прирост за минувший месяц зафиксирован в энергетике, газораспределительных и парогенерирующих отраслях — 23,2%. Обрабатывающие производства по сравнению с сентябрём 2019 года показали прирост в 5,8%, объём добычи полезных ископаемых вырос на 2,1%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой в целом всё в порядке.