В Саранске сторож детсада избил двух подростков за попытку перелезть через забор

Перед этим мужчина сделал замечание мальчикам, но те никак не отреагировали на его слова.

В Саранске сторож детского сада избил двух 13-летних мальчиков, когда те пытались пролезть через забор, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии. Отмечается, что одному из детей мужчина сломал нос.

Как выяснили правоохранительные органы, когда мальчики пытались залезть на забор, сторож им сделал замечание. Подростки на слова мужчины не отреагировали. Это спровоцировало работника детсада пойти на крайние меры.

— Тогда он подошёл к подросткам и избил их. После этого один из несовершеннолетних в ответ ударил его, — отмечается в сообщении.

Полицейские проводят проверку по данному факту. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью, который причинил подросткам сторож детсада.

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