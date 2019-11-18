Макрон оценил передачу Украине арестованных в Керченском проливе кораблей

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с лидером России Владимиром Путиным оценил тот факт, что Москва передала Киеву арестованные в Керченском проливе корабли ВМС Украины. В частности, он приветствует это решение.

— Президент Республики приветствовал известие о возвращении Украине трёх кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Этого жеста ожидали, он позволит укрепить доверие в диалоге между Россией и Украиной, — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Как ранее сообщал Лайф, лидеры в ходе беседы также обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки".

4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Накануне корабли начали выводить в нейтральные воды для последующего возврата украинской стороне. Он состоялся сегодня днём.