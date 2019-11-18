Красноярец спас умирающую мать, отдав ей часть своей печени

Когда врачи сказали, что женщине осталось жить полгода, парень, не раздумывая, вызвался стать для неё донором.

29-летний Сергей Черняк спас умирающую мать, отдав ей часть своей печени. Это первая родственная трансплантация печени в Красноярске.

— Проблемы со здоровьем у мамы начались с 2015 года. Долгое время врачи не могли понять, что с ней. А когда поняли, печень уже было не восстановить, — рассказал Лайфу Сергей Черняк.

Медики диагностировали у женщины аутоиммунный гепатит и сделали неутешительный прогноз: если не сделать пересадку печени, то через полгода женщина умрёт. Сергей признался, что решение стать донором для мамы принял быстро.

— Я просто зацепился за эту идею: зачем ждать донорский орган, если можно пересадить половину моей печени? Я сразу сказал: "Чего думать и рассуждать? Вырезайте. Делайте операцию", — сказал молодой человек.

Как рассказал Сергей, врачи не стали его отговаривать. Однако мама была против этой идеи. Она считала, что стоит подождать донорский орган. Но, когда её состояние совсем ухудшилось, стало ясно, что ждать больше нельзя. Было решено пересаживать печень сына.

— В первую неделю после операции было ужасное состояние. Не можешь ни ходить, ни есть, потому что весь живот разрезан. Каждый вздох даётся с трудом. Просто на обезболивающих живёшь. Я похудел на 12 килограммов. Но тем не менее я пытался показать маме, своей девушке и всем, кто приходил, что всё хорошо, — признаётся Сергей.

По его словам, операция прошла успешно. Насколько приживётся донорская печень, пока говорить рано, однако врачи уверяют, что повода для беспокойства нет.

Кстати, ранее в США 84-летний дедушка пожертвовал свою почку соседке, а до этого женщина пожертвовала часть себя пожарному, который спас на пожаре жизнь её дочке.