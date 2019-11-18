Опубликован рейтинг самых опасных стран для путешествий в 2020 году

Первые строки списка заняли Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, показав отрицательные результаты по всем критериям отбора.

Эксперты международной организации International SOS составили интерактивную карту, где отмечены наиболее опасные страны для туристов, которые решат отправиться в путешествие в 2020 году. Как сообщает британское издание Daily Mail, при составлении рейтинга опасных стран в основу легло три критерия: ситуация в области безопасности, вопросы медицинского обслуживания и безопасность дорожного движения.

Согласно результатам исследования, худшие результаты по всем трём категориям показали Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали. А вот самыми безопасными для путешествий признаны северные государства: Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Многие африканские страны — Нигер, Либерия, Гвинея, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Эритрея и Центральноафриканская Республика (ЦАР) — стали лидерами рейтинга в критерии "худшее медицинское обслуживание". Отмечается, что в их компанию едва не попали Йемен, Сирия и Северная Корея. Наиболее безопасными с медицинской точки зрения странами стали США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.

По данным исследования, по критерию безопасности дорожного движения страны Африки имеют один из худших результатов. Также крайне плохие результаты соблюдения ПДД имеют Венесуэла, Белиз, Доминиканская Республика, Саудовская Аравия, Таиланд и Вьетнам.

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