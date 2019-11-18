Житель Екатеринбурга пригрозил взорвать Храм на Крови

Злоумышленника быстро задержали. Есть подозрения, что мужчина психически нездоров.

Житель Екатеринбурга угрожал взорвать храм на Крови. Мужчина опубликовал на своём ютуб-канале ролик, в котором предупреждал о готовящемся взрыве. При этом он заявлял, что взрыв ознаменует начало революции, сообщает паблик во "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург".

Также мужчина сообщил, что по его приказу якобы могут убить представителей власти. А при попытке полицейских задержать его он будто бы взорвёт сразу 30 зданий. Мужчина заявил, что его отца убили милиционеры в 90-х, поэтому он испытывает ненависть к государству.

Видео с угрозами посмотрели сотни человек. Отмечается, что кто-то в городе раздавал прохожим листовки со ссылкой на канал мужчины. В роликах он рассказывал о себе, рассуждал о политике и религии. На канале присутствует сатанинская символика.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области, мужчину задержали. Реальной угрозы взрыва не было. Выдвигается версия, что задержанный психически нездоров.

Ранее Лайф сообщал, что москвич после задержания из-за пьянки пригрозил взорвать отдел МВД.