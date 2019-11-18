Депутат Рады — о состоянии украинского флота: Смех и грех

"Бронированная" обшивка катеров во время провокации в Керченском проливе оказалась пробита "болванками без крупного боевого заряда".

Депутат Верховной рады Олег Волошин обратил внимание на плачевное состояние украинского флота, комментируя возвращение Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей. Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоялась сегодня.

— Во всей этой истории о "возврате захваченных кораблей" упускают из виду тот печальный факт, что речь идёт о двух маленьких катерах и старом буксире. Причём катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил, — с горечью заметил нардеп.

Волошин отметил, что удары должны были лишь продемонстрировать серьёзность намерений российской стороны. Однако катера ВМС Украины, которые номинально должны были быть бронированными, не выдержали атаки. Волошин констатировал, что в итоге украинских моряков ещё и ранило осколками "этой брони".

— В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано, — заключил депутат Рады.

Напомним, на "Бердянске", "Никополе" и "Яны Капу" украинские моряки и сотрудники СБУ в ноябре прошлого года совершили провокацию, попытавшись без согласования пройти из Чёрного в Азовское море под Крымским мостом. Их задержали российские пограничники. Арестованные украинцы были ранее переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли были переданы сегодня.

В Крыму возврат Украине арестованных кораблей назвали серьёзным знаком Зеленскому.