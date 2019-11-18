Лавров заявил о "созревших" условиях для саммита "нормандской четвёрки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условия для проведения саммита "нормандской четвёрки" "созрели", в связи с чем лидеры стран подтвердили своё участие во встрече в Париже.

— Если все четыре страны — участницы "нормандского формата" готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели, — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Он напомнил, что Россия добивалась, чтобы участники "нормандского формата" уважали свои же решения, которые принимались в прошлые годы и саботировались режимом бывшего лидера Украины Петра Порошенко.

Ранее в Елисейском дворце заявили, что саммит намечается на 9 декабря и состоится в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня данные о встрече подтвердили и в Кремле.