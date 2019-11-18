Столичный метрополитен отремонтирует здание "Цирка чудес" в Кунцеве

Из-за существенного повреждения инженерных систем и конструкций прокуратура признала объект опасным.

ГУП "Московский метрополитен" приведет в порядок здание по улице Ивана Франко на западе столицы, в котором проходили представления "Цирка чудес". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированный источник. Столичной подземке это помещение досталось уже вместе с арендатором — ООО "Центр досуга молодежи", и именно он по договору должен был проводить ремонт и следить за содержанием объекта, но что-то пошло не так.

По словам источника "Известий", арендатор запустил здание цирка настолько, что его износ составил более 40%. Из-за существенного повреждения инженерных систем и конструкций прокуратура признала объект опасным. После этого последовало судебное разбирательство, которое закончилось расторжением договора в связи с неуплатой аренды и взысканием задолженности.

Между тем в пресс-службе метрополитена подтвердили старт подготовительных работ, а также выразили сожаление об отмене детских спектаклей.

— Здание — собственность города Москвы, нам важно не допустить трагедий на этом объекте. Мы обязаны обеспечить безопасность посетителей. После полного ремонта там останутся помещения для представлений, — заявили представители столичной подземки.