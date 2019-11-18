Москвич насмерть подавился виноградом в "Пятёрочке"

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Фото © Pixabay

Мужчина насмерть подавился виноградом в супермаркете "Пятёрочка" в Хорошевском районе Москвы. По данным Mash, нетерпеливый покупатель начал лакомиться ягодами, когда выходил из магазина, и неожиданно стал задыхаться.

Приехавшим на место происшествия врачам оставалось лишь констатировать его смерть от механической асфиксии. Умершего пока не опознали.

Ранее сообщалось, что в Самарской области бывший директор школы умер на ступенях магазина, выпив на спор бутылку водки.

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