Москвич насмерть подавился виноградом в "Пятёрочке"

Мужчина насмерть подавился виноградом в супермаркете "Пятёрочка" в Хорошевском районе Москвы. По данным Mash, нетерпеливый покупатель начал лакомиться ягодами, когда выходил из магазина, и неожиданно стал задыхаться.

Приехавшим на место происшествия врачам оставалось лишь констатировать его смерть от механической асфиксии. Умершего пока не опознали.

Ранее сообщалось, что в Самарской области бывший директор школы умер на ступенях магазина, выпив на спор бутылку водки.