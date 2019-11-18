Под Тверью заключённым пытались передать "законсервированные" мобильники

Но подделка выглядела настолько кустарно, что с первого взгляда вызвала подозрения.

Нарушение было выявлено в лечебно-исправительном учреждении № 3, которое располагается в посёлке Лыкошино Бологовского района. Там отбывают наказание осуждённые, болеющие туберкулёзом.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, в посылке на имя одного из осуждённых пытались передать пять мобильных и два зарядных устройства. Всё это было помещено в консервные банки под видом тушёнки, но, поскольку жестянкам безуспешно пытались придать вид заводских, посылка вызвала подозрения, и телефоны в результате перехватила охрана учреждения.

— По данному факту в учреждении проводится проверка. Устанавливается личность отправителя посылки, — прокомментировали в ведомстве.

Лайф уже рассказывал, как в Кузбассе тёща передала зятю мобильник в колонию, спрятав в брусочке сала. А как ввозят в тюрьмы телефоны с помощью квадрокоптеров, читайте здесь.