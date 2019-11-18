"Янтарное посольство Деда Мороза" открылось в Калининградской области

На церемонии волшебник дарил подарки маленьким посетителям и фотографировался со всеми желающими.

Главный Дед Мороз России покинул свою вотчину в Великом Устюге и открыл балтийскую резиденцию. Новое представительство волшебника разместилось в "Парке Янтарного периода" недалеко от курортного города Светлогорска Калининградской области.

Встретиться с дедушкой пришли тысячи человек. Приезд зимнего волшебника не оставил равнодушным ни взрослых, ни детей. Дед Мороз дарил подарки маленьким посетителям и фотографировался со всеми желающими. На праздник он с собой привёз не только внучку Снегурочку, но и Бабу-ягу, русалок и богатырей.

На открытии посольства волшебник объявил благотворительный сбор подарков, с которыми он перед Новым годом объедет детские дома Калининградской области. "Янтарное посольство Деда Мороза" будет работать до весны.

Праздничное настроение уже пришло и в Москву — на Красной площади начали устанавливать новогоднюю ёлку.