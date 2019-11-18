Жена Зеленского рассказала, чего её лишил статус первой леди

Решение мужа баллотироваться в президенты не слишком обрадовало его супругу, тем более что узнала она об этом из соцсетей.

Елена Зеленская откровенно поведала в интервью украинской редакции журнала Vogue, чего ей не хватает после того, как она стала первой леди Украины: времени наедине с собой.

— У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Своё пространство у меня было разве что в машине, за рулём. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной, — призналась Зеленская.

Украинская первая леди в шутку заявила, что теперь для уединения осталась только ванная комната. При этом женщина отметила, что ей повезло с людьми, которые её окружают. По словам Зеленской, они умеют молчать, когда ей нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что он нужен.

Также первая леди Украины рассказала, что о решении супруга баллотироваться в президенты узнала из соцсетей. Новость не слишком её обрадовала, так как она сразу поняла: будет много трудностей. Ей слишком тяжело даётся публичность. Но со временем она научилась использовать её для привлечения внимания людей к важным социальным вопросам.

Ранее украинский Vogue показал процесс съёмки обложки глянца. Для проекта первая леди примерила стильные вещи от модных домов Prada, Celine и Lemaire.