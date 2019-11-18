Путин увеличил размер пенсии призёрам Олимпиад

Обладатели серебряных и бронзовых медалей будут получать 39 и 30 тысяч рублей в месяц соответственно.

Президент РФ Владимир Путин увеличил размер ежемесячных выплат для серебряных и бронзовых призёров Олимпийских игр, которые вышли на пенсию. Соответствующий указ российского лидера размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2020 года обладатели серебряных олимпийских медалей на пенсии будут получать 39 тысяч рублей в месяц, бронзовых — 30 тысяч рублей. Ранее размер стипендии составлял 24 тысячи рублей и 18 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени главу следственной группы по делу "Зимней вишни".