Полицейский и адвокат арестованы в Подмосковье по делу о мошенничестве

Сотрудник МВД вымогал у задержанного несколько миллионов рублей, а деньги получал через знакомого.

В подмосковном городе Мытищи по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестованы замначальника отдела наркоконтроля и адвокат региональной адвокатской палаты, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, полицейский под угрозой привлечения к уголовной ответственности вымогал у задержанного мужчины два миллиона рублей, а для передачи денег предоставил контакт знакомого адвоката.

— По факту противоправных действий этого сотрудника полиции начата служебная проверка, по итогам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители этого сотрудника, — рассказал ТАСС представитель пресс-службы подмосковной полиции.

В настоящее время мошенникам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения и в особо крупном размере".

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