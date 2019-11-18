Из офиса в Красноярске украли золотые слитки на 18 миллионов

Драгоценный металл хранился в сейфе, но "без надлежащих условий безопасности и охраны".

В Красноярске из офиса компании украли золотые слитки стоимостью около 18 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по краю, вес похищенного составляет ориентировочно 5,9 килограмма.

— Установлено, что драгоценный металл хранился в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны, — рассказали в полицейском главке.

Золотые слитки лежали в сейфе. Следователи очерчивают круг лиц, имевших к нему доступ.

Ранее сообщалось, что у банды в Москве нашли более 26 килограммов золота на сумму свыше 100 миллионов рублей. Драгоценный металл был украден на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии.