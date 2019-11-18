Адвокат объяснил, почему водитель зарезал пешехода в Мытищах

По словам защитника обвиняемого, его клиент пытался отпугнуть пьяного мужчину и не хотел его смерти.

Адвокат водителя Виктора Чубака, которого обвиняют в убийстве пешехода на проезжей части в Мытищах, считает произошедшее преступление "роковой случайностью". Как заявил юрист Роман Табаков телеканалу "360", его подзащитный не планировал никого убивать, нож ему дала супруга, да и бил он им не глядя, чтобы отпугнуть пешехода.

— Потерпевший, во-первых, был пьяный. Во-вторых, переходил дорогу в неположенном месте. Угрожал убийством моему подзащитному — это зафиксировано на регистраторе, всё записано. Нанёс удар по лицу. Человеку почти 70 лет. И когда полез в машину после удара по лицу, он схватил нож, а нож ему дала супруга. Он поехал на рынок капусты купить. Положил нож в машину вместе с капустой — всё, — пояснил Табаков.

Адвокат добавил, что потерпевший стал оскорблять Виктора Чубака, а тот не только закономерно обиделся на мат в свой адрес, но и был в растерянности после удара, а потому машинально схватился за нож и отмахнулся им, пытаясь отпугнуть пешехода. Однако нож попал в шею мужчине и нанёс смертельное ранение.

— Он и плакал, и приносил извинения. Здесь никакого нет шоу, это трагедия двух семей, — подытожил адвокат водителя.

Лайф публиковал видео инцидента. На кадрах видно, что убитый действительно переходил дорогу в неположенном месте, чем и вызвал гнев автомобилиста.

Зарезав оппонента, мужчина с места преступления скрылся. Его соперник вскоре упал прямо на дорогу и скончался. Следственный отдел СУ СК по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство". Позднее водитель иномарки сам пришёл в полицию с повинной.