Новый вид ос-паразитов назвали в честь актёра Идриса Эльбы

Исследователи надеются, что эти насекомые помогут мексиканским фермерам в борьбе за урожай.

Учёные открыли новый вид паразитических ос в центральной Мексике. Об этом они рассказали в научном журнале Journal of Hymenoptera Research. Насекомое назвали Idris elba в честь популярного актёра Идриса Эльбы, который снимался в таких фильмах, как "Тор" и "Тор-2".

По словам первооткрывателей, этот вид ос уникален тем, что умеет откладывать яйца в личинок клопов, которые стремительно распространяются по Мексике. Таким образом насекомые уничтожают потомство вредителей.

Исследователи выражают надежду на то, что осы вида Idris elba помогут защитить сельское хозяйство Мексики от нашествия клопов-вредителей, которые в промышленных масштабах уничтожают урожай.

Учёные далеко не в первый раз присваивают знаменитые имена новым видам животных. Это делается для того, что увековечить имя любимого актёра или певца, а иногда и из-за необычного сходства животного с известной личностью.

Недавно новый вид карликовых жуков был назван в честь молодой экоактивистки Греты Тумберг.