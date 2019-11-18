Полицейский трижды оштрафовал мёртвого за пьянство и попался

Последний протокол был составлен в октябре. Умер же "нарушитель" в июне этого года.

В городе Шарья Костромской области мужчине после смерти трижды выписывали штраф за "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Автором фиктивных протоколов оказался сотрудник местного отдела полиции.

— Проверка выявила факты составления сотрудником межмуниципального отдела полиции в период с июля по октябрь 2019 года трёх фиктивных протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения". — Прим. ред.), — сообщила прокуратура Костромской области.

В ведомстве пояснили, что "нарушитель" умер в июне 2019 года. Результаты прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании полицейского. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

В Москве ранее произошла не менее странная история. "Умерший" мужчина доказал, что жив, и разоблачил жену-мошенницу.