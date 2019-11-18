В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите

Исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко опубликовал мем после того, как "Газпром" заявил о новых предложениях по транзиту газа.
Топ-менеджер разместил юмористическую картинку с надписью на английском: "Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения". В посте он также в шутку написал: "Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза".
Однако позже представители компании сообщили, что получили новые предложения "Газпрома" и ответят на них в ближайшее время.
Напомним, ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. Также речь идёт об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Незалежной и восстановлении прав российской компании.
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