В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите

Однако позже украинская сторона заявила, что всё же получила предложение и ответит на него в ближайшее время.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко опубликовал мем после того, как "Газпром" заявил о новых предложениях по транзиту газа.

Топ-менеджер разместил юмористическую картинку с надписью на английском: "Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения". В посте он также в шутку написал: "Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза".

Однако позже представители компании сообщили, что получили новые предложения "Газпрома" и ответят на них в ближайшее время.

Напомним, ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. Также речь идёт об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Незалежной и восстановлении прав российской компании.