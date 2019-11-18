Россиянка после комы в Турции рассказала о смерти: Света в конце тоннеля нет

Молодая мама из Петербурга до сих пор помнит ощущение холода в сердце, когда её покидала жизнь.

Жительница Санкт-Петербурга, которая едва не умерла от инсульта во время отдыха в турецкой Анталье, поделилась воспоминаниями о том свете. 31-летняя Кира Шиловская несколько недель была в коме.

— Помню только, что, когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол или разряд — и горячо. Света в конце тоннеля нет, — сказала она телеканалу 78.ru.

Молодая мать впала в кому 18 октября в Анталье. Спустя почти две недели турецкие врачи дали разрешение на её транспортировку домой. 29 октября Киру Шиловскую доставили спецбортом в Пулково, а 7 ноября она вышла из комы.