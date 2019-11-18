Парламент Грузии возобновил работу после жёсткого разгона "майдана" спецназом

Оппозиционные партии объявили бойкот и отказались участвовать в работе законодательного органа.

Парламент Грузии возобновил работу после того, как спецназ разогнал демонстрантов, которые с вечера воскресенья блокировали здание законодательного органа. Прямая трансляция заседания ведётся на официальном сайте парламента.

— Очень жаль, что часть оппозиции и её представители ещё раз ввели в заблуждение своих сторонников и мирный протест вышел за рамки закона. Я имею в виду блокировку парламента, — заявил глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Отмечается, что в работе парламента принимают участие только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Оппозиционеры — "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия — движение за свободу" — объявили бойкот работе законодательного органа.

Талаквадзе заявил, что оппозиция нагнетает обстановку и уходит от диалога, что и привело к разгону митинга.

Напомним, днём бойцы спецназа применили водомёты для разгона демонстрантов, которые заблокировали здание грузинского парламента. Оппозиционеры и их сторонники возвели баррикады из песка и мешков с мусором у входов в здание.

Поводом для очередных акций протеста в Грузии стал провал реформы системы выборов. Поправки в конституцию страны о переходе от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной не были приняты. После этого оппозиция устроила "майдан" с палатками у здания правительственного органа.