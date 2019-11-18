Порошенко — об обвинении в захвате госвласти: Даже куры смеются

Экс-президент Украины пожаловался, что из-за уголовного преследования ему пришлось прервать свой международный визит в Турцию, а также отменить ряд встреч.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является юридически ничтожным. Об этом политик написал в своём твиттере.

Как считает Порошенко, обвинять его в попытке захвата власти является "феерической глупостью".

— Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу-первокурснику. С него даже куры смеются, — заявил он.

Экс-президент также пожаловался на то, что ему пришлось прервать свой международный визит в Турцию, а также отменить ряд встреч. Он пообещал "найти заказчиков и организаторов этой провокации", целью которой Порошенко видит остановку борьбы за европейское и евро-атлантическое будущее Украины.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины (ГБР) заподозрили Петра Порошенко в попытке захвата государственной власти. Бюро уже направило в Верховную раду запрос о предоставлении соглашения на привлечение депутата к уголовной ответственности.