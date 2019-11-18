В Ижевске двух рабочих раздавило при обвале грунта

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В Октябрьском районе Ижевска при проведении земляных работ произошёл обвал грунта на территории одной из стройплощадок. В момент обрушения в траншее находились двое рабочих, они погибли, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла около 16:00 (15:00 мск) на улице Фруктовой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Это уже третья подобная трагедия в России за последнее время. В Башкирии ранее погиб один рабочий, в Екатеринбурге — двое.