Отец Нурмагомедова заявил о намерении взять вторую жену

Заслуженный тренер России считает, что одна супруга может быть даже у инвалида, поэтому советует мужчинам брать в жёны больше женщин.

Отец Хабиба Нурмагомедова планирует взять вторую жену. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мир24".

— У меня есть одна жена, вторая намечается. Третья… не знаю. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жёны двух, трёх, четырёх. А одна может быть и у инвалида, — заявил заслуженный тренер России.

Абдулманап Нурмагомедов за свою долгую карьеру подготовил 18 чемпионов мира по разного вида единоборствам, за что был включён в Книгу рекордов России.

Недавно его сын, Хабиб Нурмагомедов, заявил, что хочет провести бой в Африке.