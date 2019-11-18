СМИ: Новым главой ГИБДД Москвы стал Юрий Дроганов

С марта 2015 года на этой должности находился Виктор Коваленко, в начале 2019 года он подал рапорт об отставке.

Полковник полиции Юрий Дроганов стал начальником Управления Госавтоинспекции по Москве, ранее он временно исполнял обязанности главы управления. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

— Сегодня полковник полиции Юрий Дроганов указом президента назначен на должность начальника Управления ГИБДД по городу Москве, — сообщил собеседник агентства.

До назначения врио начальника управления Юрий Дроганов был заместителем руководителя столичного УГИБДД.

Ранее на должности главы ГИБДД Москвы с марта 2015 года находился Виктор Коваленко, в начале 2019 года он подал рапорт об отставке по собственному желанию.