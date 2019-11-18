Ударивший жену ножом 128 раз украинец получил пожизненный срок

До этого мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы, однако прокуратура посчитала наказание недостаточным.

Житель Павлограда, убивший свою жену три года назад и взорвавший их общую квартиру, получил пожизненный тюремный срок, пишет "Информатор".

Мужчину признали виновным в совершении умышленного убийства, разбое и повреждении имущества. Изначально он получил наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Подсудимый не только не раскаялся в совершённом преступлении, но и заявил, что намерен совершить ещё одно убийство после освобождения. Поэтому прокуратура подала жалобу на приговор суда.

Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры области и отменил приговор суда первой инстанции, посчитав назначенное наказание слишком мягким для 62-летнего мужчины.

В сентябре 2016 года в Павлограде Днепропетровской области между супружеской парой произошла сильная ссора, в результате которой муж убил жену, ударив её ножом 128 раз. На этом злоумышленник не остановился и украл у погибшей крупную сумму денег, а затем взорвал их общую квартиру.