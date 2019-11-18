Четырёх росгвардейцев уволили за бездействие при дебоше в тульском кафе

Непосредственных руководителей уволенных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Тульской области уволили четырёх сотрудников Росгвардии, которые не смогли остановить разбушевавшегося посетителя кафе. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

— Четверо сотрудников вневедомственной охраны за грубое нарушение служебной дисциплины уволены из рядов Росгвардии, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Непосредственных руководителей уволенных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 1 ноября в тульском кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной мужчина устроил погром в заведении: он разделся по пояс и начал крушить всё вокруг, переворачивать столы и бросаться на других посетителей. Администрация кафе вызвала полицию, однако активных действий против дебошира правоохранители не предприняли.