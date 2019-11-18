Под Волгоградом священник попытался выкурить ладаном судебных приставов

Сын священнослужителя взял кредит на 60 тысяч рублей и вовремя не погасил задолженность.

Православный священник из города Жирновска Волгоградской области пытался изгнать пришедших судебных приставов с помощью ладана и благовоний. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Сообщается, что некий гражданин взял в банке кредит на 60 тысяч рублей. Из-за непогашенной вовремя задолженности к мужчине домой пришли судебные приставы-исполнители, где описали и наложили арест на имущество.

Поняв, что дело серьёзное, мужчина со словами "Подождите, прекратите, сейчас батюшка всё решит!" начал кому-то звонить.

Через несколько минут в дом пришёл батюшка, который, как выяснилось позже, был отцом должника. Священник попытался "выкурить" приставов из дома с помощью ладана и благовоний.

— Но, как известно, ладан служит молитве, помогает сосредоточиться на общении с Богом, а не с должностными лицами Службы судебных приставов и уж точно не имеет волшебного свойства погашать долг, — пишут приставы в пресс-релизе.

Ране Лайф рассказал о другом инциденте с судебными приставами и должником — житель Приморья отказался выплачивать кредит, назвав себя гражданином СССР.