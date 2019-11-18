В Совфеде ответили на публикацию журналистов КНР о "слабостях" России

В частности, Джабаров отметил, что "неудачное" географическое положение в будущем сыграет нашей стране на руку.

Китайские журналисты верно определили некоторые сложные вопросы существования российского государства, однако они ошиблись, пытаясь принять за "слабости" то, что на самом деле является российским преимуществом, уверен зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия действительно понесла большие потери населения в годы Второй мировой войны, а потом и вовсе "распалась великая страна", чем обусловлена в том числе ресурсная экономика, в русле которой развивалась постсоветская Россия.

А вот доводы о якобы неудачном географическом положении, по словам Джабарова, изменятся в ближайшем будущем. Он приводит в пример другие холодные страны: Швецию, Норвегию, Канаду, северное положение которых он называет резервом на будущее, который поможет сохранить ресурсы.

— РФ формировалась как многонациональное государство. Здесь есть свои проблемы, но, с другой стороны, в этом наша сила. Если вспомнить времена СССР, то слова о дружбе народов там были не пустым звуком. Мы думали и заботились о малых народах. Таким образом, слабые стороны станут нашими сильными сторонами, — сказал Джабаров в беседе с ФАН.

Он также отметил, что не помнит, чтобы за многовековую историю кто-либо помог России справиться с тяжёлой ситуацией, поэтому, как правило, приходилось делать всё самостоятельно, находя на этом пути попутчиков и мобилизируя собственную нацию.

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